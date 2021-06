Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Frankfurter Polizei stehen an einem Einsatzort im Osten der Stadt.

Boris Roessler/dpa

Frankfurt/Main. Hessische Polizisten sollen sich an rechtsextremen Chats beteiligt haben. Nun gibt es Durchsuchungen bei sechs SEK-Beamten. Ermittelt wird gegen mehr als ein Dutzend Beamte.

In Hessen wird gegen mehrere Polizisten ermittelt, die sich unter anderem an rechtsextremen Chats beteiligt haben sollen. Das teilten die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Landeskriminalamt am Mittwoch mit.Seit dem Morgen würden sechs Du