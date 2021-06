Kein Platz für Putin am G7-Tisch: "Russland steht in der Bringschuld"

Bei den G7 bleibt Russlands Präsident Wladimir Putin ausgesperrt. Er wird US-Präsident Joe Biden (r.) bei dessen Europabesuch in Genf treffen. Die zwei Staatschefs müssen viele Spannungen ausräumen. Ob es gelingt?

Angela Weiss/Alexey Druzhinin/AFP

Osnabrück. Ist es für den Westen nicht an der Zeit, für bessere Beziehungen Russland wieder in den Kreis der G7-Inustrienationen aufzunehmen? Jürgen Hardt, außenpolitischer Sprecher von CDU/CSU, sieht gute Gründe, es nicht zu tun.

Am Freitag beginnt der Gipfelmarathon von US-Präsident Joe Biden in Europa beim G7-Treffen im britischen Cornwall. Das vermutlich schwierigste Gespräch steht Biden am Ende des Trips bevor: In Genf trifft er nächsten Mittwoch seinen russi