Kurzarbeitergeld: Die wegen Corona getroffenen Regelungen werden über den 30. Juni hinaus verlängert.

dpa/Jens Büttner

Berlin. Der deutsche Arbeitsmarkt bleibt in der Corona-Krise weiter mit Unsicherheiten behaftet – die Regelungen zum Kurzarbeitergeld werden verlängert.

Für Unternehmen, die in der Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind, wird der vereinfachte Zugang zu Kurzarbeit erneut verlängert. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch eine entsprechende Verordnung von Arbeitsminister H