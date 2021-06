Zu wenig Impfstoff: So viele Impfdosen erhält Deutschland 2021 noch

Die Bundesregierung setzt besonders auf den Impfstoff von Biontech.

Daniel Karmann/dpa

Berlin. Anmelden für einen Impftermin kann sich nach dem Ende der Priorisierung nun jeder. Doch die Impfstoffe reichen bei weitem nicht für alle. Wann liefern welche Hersteller wie viele Dosen?

Während die Menschen in anderen Ländern wie den USA mit skurrilen Impfanreizen für die Corona-Spritze motiviert werden, reichen die verfügbaren Dosen in Deutschland weiterhin nicht für alle aus. Durch das Ende der Impfpriorisierung am