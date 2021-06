Will den CO2-Preis bremsen, wenn der Sprit schnell teurer wird: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU).

Berlin. Im Klimaschutz-Streit mit den Grünen legt Verkehrsminister Andreas Scheuer nach: Sollte der Rohöl-Boom das Tanken teurer machen, müsse die CO2-Bepreisung gebremst werden, so der CSU-Politiker im Interview.

Sein Vorwurf an die Grünen: Ihre Pläne würden die gute Konjunktur "ganz schnell wieder abwürgen". Das Tempo anziehen will Scheuer beim Ausbau der E-Mobilität und kündigt den Aufbau von 1.000 Schnelllade-Hubs an, und zwar "auch für das