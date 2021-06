Cornelia Lüddemann, Spitzenkandidatin der Grünen in Sachsen-Anhalt. Ihr Landesverband hat der CDU eine frühe Absage erteilt.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Magdeburg. Die Kenia-Koaltion ist nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt als Regierungsoption vom Tisch. Die Grünen haben sich gegen eine Neuauflage von Schwarz-Rot-Grün entschieden.

Die Grünen stehen in Sachsen-Anhalt nicht erneut für eine Koalition mit CDU und SPD zur Verfügung. Das habe der Landesvorstand am Montagabend beschlossen, sagte der Landesvorsitzende Sebastian Striegel nach einer Vorstandssitzung am Montaga