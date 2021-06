Atomwaffen in Alarmbereitschaft – diese Länder rüsten wieder auf

Start einer "Hwasong-12" in Nordkorea. Die Rakete soll potenziell Atomsprengköpfe tragen können.

KCNA via KNS/AP/dpa/picture alliance

Osnabrück. Obwohl die Zahl der Nuklearsprengköpfe in 2021 gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken ist, wächst die Bedeutung atomarer Waffen in den Sicherheitsstrategien nuklearbewaffneter Staaten.

Dieses Fazit ziehen die Experten des Internationalen Friedensforschungsinstituts in Stockholm in ihrem „SIPRI Yearbook 2021“. Das Papier, das an diesem Montag veröffentlicht wird und unserer Redaktion vorliegt, gibt einen Überblick über de