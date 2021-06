Naftali Bennett, Vorsitzender der ultrarechten Jamina-Partei und designierte Ministerpräsident von Israel, gibt eine Erklärung in der Knesset, dem israelischen Parlament, ab.

Menahem Kahana/Pool AFP/AP/dpa

Jerusalem. Die Tage vor dem Regierungswechsel in Israel sind von Angriffen aus dem Netanjahu-Lager geprägt. Nun rückt die Vereidigung eines neuen Ministerpräsidenten näher.

Nach langem Hin und Her soll in Israel nun innerhalb einer Woche die endgültige Entscheidung über die künftige Regierung fallen. Das Parlament werde spätestens am Montag nächster Woche über das geplante Acht-Parteien-Bündnis abstimmen, gab