Israels künftige Regierung soll am Sonntag vereidigt werden

Naftali Bennett, Vorsitzender der ultrarechten Jamina-Partei und designierte Ministerpräsident von Israel, gibt eine Erklärung in der Knesset, dem israelischen Parlament, ab.

Menahem Kahana/Pool AFP/AP/dpa

Jerusalem. Die Tage vor dem Regierungswechsel in Israel sind von Angriffen aus dem Netanjahu-Lager geprägt. Nun rückt die Vereidigung eines neuen Ministerpräsidenten näher.

Die Vereidigung der künftigen Regierung in Israel ist für den Sonntag geplant. Parlamentspräsident Jariv Levin gab am Dienstag eine entsprechende Entscheidung bekannt. Die künftigen Koalitionspartner hatten eine Abstimmung bereits am Mittwo