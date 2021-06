Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke gratuliert Oliver Kirchner, AfD-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, zum Wahlergebnis.

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Magdeburg. Mehr als ein Fünftel der Stimmen bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt gingen an die AfD. Nach Ansicht des Soziologen Quent hängt das wenig mit Protest zusammen, aber viel mit Einstellungen in der Bevölkerung.

Der Soziologe und Extremismusforscher Matthias Quent sieht im AfD-Ergebnis bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt nicht den Ausdruck einer Protestwahl. Es handele sich nicht um einen Protest gegen soziale Missstände, sondern eher um einen P