Osnabrück. Der Vorsitzende der von der Bundesregierung ins Leben gerufenen "Zukunftskommission Landwirtschaft" stimmt Verbraucher auf höhere Lebensmittelpreise ein. Peter Strohschneider im Interview.

Die Arbeiten in der „Zukunftskommission Landwirtschaft“ sind auf der Zielgeraden. Am Mittwoch,9. Juni, sollen letzte strittige Punkte beraten werden, bevor dann Ende des Monats ein Abschlussbericht beschlossen wird. Das Ziel: Den Bauern soll der Weg in eine Zukunft weisen, in der Ökonomie und Ökologie in Einklang stehen. Wird das gelingen? Ja, sagt Kommissionsvorsitzender Peter Strohschneider. Das werden die Verbraucher allerdings im Geldbeutel spüren.

„Wir werden künftig mehr ausgeben müssen“, sagt Strohschneider im Gespräch mit unserer Redaktion. So wie bislang gehe es nämlich nicht weiter, dass der Anteil der Ausgaben für Ernährung vom Einkommen immer weiter sinke: „1950 waren das 45 Prozent, heute sind wir bei nur noch etwa 14 Prozent. Es ist schon rein logisch ausgeschlossen, dass es immer so weitergeht.“

Der Supermarkt, so formuliert es Strohschneider weiter, sei „eine entscheidende finanzielle Quelle, wenn es gelingen soll, die höheren Produktionskosten einer deutlich umweltverträglicheren Agrarproduktion auszugleichen.“

Der Mediävist leitet die Kommission seit dem September 2020. Die Bundesregierung hatte das Gremium auf den Weg gebracht, als die Proteste aus der Landwirtschaft zu laut wurden: Immer mehr Bauern wissen nicht, wie weiter: Sinkenden Einnahmen stehen steigende Anforderungen auf den Höfen für mehr Tierwohl und Umweltschutz gegenüber.



Die Kommission soll einen Ausweg aufzeigen, Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach selbst von der „Quadratur des Kreises“. Mehr als 30 Mitglieder gehören dem Gremium an: Vertreter der Landwirtschaft, des Umwelt-, Tier- und Verbraucherschutzes, der Industrie und der Wissenschaft. Greenpeace stieg zwischenzeitlich verärgert aus, weil die Bundesregierung ihre eigene Kommission bei der Frage der künftigen Verteilung der EU-Agrarmilliarden überging.

Der Rest Mitglieder arbeitet derzeit an einem Abschlussbericht, der Ende Juni verabschiedet und später der Kanzlerin übergeben werden soll. Am Mittwoch, 9. Juni, sollen Änderungsvorschläge zu einem vorläufigen Berichtsentwurf diskutiert werden. Etwa 40 Vorschläge soll es geben. Was keine Mehrheit findet, findet auch keinen Eingang in den Abschlussbericht. Der soll Ende des Monats verabschiedet werden.

Lesen Sie hier das Interview mit Peter Strohschneider im Wortlaut:

Herr Strohschneider, Sie kommen gerade aus der vorletzten Sitzung der Zukunftskommission Landwirtschaft - ein Gremium, das den Konflikt um die Landwirtschaft befrieden soll. Bundeskanzlerin Merkel nannte den Arbeitsauftrag an Sie „Quadratur des Kreises“ – recht hatte sie, oder?

Es ist schon so, dass die unterschiedlichen Mitglieder der Kommission teils sehr unterschiedliche Positionen vertreten. Und einige Mitglieder haben ja auch weit zurückreichende Konflikterfahrungen miteinander. Doch über eine solche konfrontative Gesprächskultur sind wir hinweg. Es herrscht bei allen Sachunterschieden und Interessengegensätzen ein gewisser Team Spirit, miteinander etwas Wichtiges zu tun. Man spürt diesen gemeinsamen Willen. Ich bin recht optimistisch, dass uns etwas Gutes gelingt.

War Ihnen bei Amtsantritt klar, was Sie sich dort aufgehalst haben?

Ich bin ja nicht völlig unerfahren im Aushandeln komplizierter Lagen. Auch in den Feldern, von denen ich herkomme. Aber schon am Anfang meiner Einarbeitungszeit fiel mir schnell auf: In der Landwirtschaft werden Kämpfe deutlich härter ausgefochten als im öffentlichen Wissenschaftssystem. Und das kann man auch verstehen. In der Landwirtschaft oder im Umweltschutz haben ja die wenigsten einen staatlichen Pensionsanspruch.

Es geht also um die Existenz?

Ja, es geht immer auch um existenzielle Fragen. Sowohl auf Seiten der Landwirte, die sich um ihre wirtschaftliche Zukunft sorgen, als auch auf Seiten der Umweltschützer. Die Erderwärmung und ihre Auswirkungen sind eine existenzielle Gefährdung. Deswegen so viel Aufmerksamkeit für die Fridays-for-Future-Bewegung: Ihr Protest zeigt die Bekämpfung des Klimawandels als Existenzfrage.

Erschwert das nicht die Diskussionen in der Kommission, wenn es immer um Maximalpositionen geht?



Anfangs vielleicht. Doch dieser Punkt scheint mir überwunden, wir profitieren sogar von der politischen Großwetterlage. Wir arbeiten in einem Umfeld, das Bewegungen ermöglicht, die vor zehn Jahren noch undenkbar gewesen sein mögen. In die Zeit unserer Arbeit fiel beispielsweise das Klima-Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das die Politik in die Pflicht nimmt, beim Umwelt- und Klimaschutz deutlich mehr zu tun. Und in der Tat befinden wir uns mitten in einem übergreifenden zivilisatorischen Wandel, der alle Formen der ökonomischen Produktion, Distribution und Konsumtion verändern wird. Für die Kommission ist klar: Unsere Diskussionen über die Landwirtschaft sind dafür exemplarisch. Wir wollen für einen ganz entscheidenden Bereich aufzeigen, wie sich dieser Wandel gestalten lässt.

Die Landwirtschaft ist also nicht alleine mit ihren Problemen?

Eben. Den Landwirten geht es ja auch um gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung. Man fühlt sich nicht selten alleingelassen und überlastet. Und auch solche kollektiven Stimmungen sind schließlich eine wichtige Komponente bei einschneidenden Transformationen.

Inwieweit half die Corona-Krise bei der Diskussion in der Kommission? Unsere Gesellschaft bekam ja angesichts leerer Supermarktregale gerade zu Beginn der Pandemie vorgeführt, dass der Überfluss, in dem wir zu leben gewohnt sind, nicht selbstverständlich ist.

Bei Corona ist es in bestimmter Hinsicht wie beim Klima-Urteil: Da werden eingewöhnte Denkmuster aufgebrochen. Der Begriff der Krise besagt ja, dass alte Selbstverständlichkeiten plötzlich nicht mehr gelten. Hier also Versorgungssicherheit und die scheinbare Gewissheit, dass sämtliche Ressourcen der Welt über globale Lieferketten jederzeit und überall verfügbar sind. Wir mussten lernen: Das ist nicht so. Die Corona-Krise hat das Bewusstsein für die Fragilität der Ordnungen geschärft, in denen wir uns ökonomisch und sozial bewegen. Sie hat einen Selbstverständlichkeitsverlust ausgelöst. Und der – wenn Sie das bitte nicht missverstehen – hatte für die Kommission insofern auch einen produktiven Effekt.

Also haben die Beteiligten ihre Schützengräben verlassen, in denen man es sich bequem gemacht hat, und an einer zukunftsfähigen Landwirtschaft gearbeitet?

Ja. Es gibt eine erstaunlich offene Kommunikations- und Vertrauenskultur in der Kommission. Das haben die Mitglieder sich selbst zu verdanken, die alle miteinander enormes persönliches Engagement an den Tag gelegt haben. Die über Jahre eingeübten Konfliktmuster spielen nur eine geringe Rolle. Und der Team Spirit, von dem ich sprach, beruht eben auf der geneinsamen Erfahrung, dass man mit- und voneinander lernen kann. Ich denke, diese Einsicht wird auch über die Kommission hinaus tragen.

Wird denn aus dem Abschlussbericht ein klarer Arbeitsauftrag an die Politik ergehen?



Ja, wir werden klare Erwartungen und Empfehlungen an die Politik formulieren. Wie detailliert die ausfallen, wird sich von Fall zu Fall entscheiden. Wir arbeiten jedenfalls an einem Papier, das das ganze Feld sortiert: Von der Produktion über die Verarbeitung bis zur Konsumtion.

Wie muss man sich das im Detail denn vorstellen? Werden Sie beispielsweise Vorschläge machen, wie viel Platz das Schwein im Stall haben muss?

Sie verstehen, dass ich hier nicht schon ins Detail gehen kann. Der Abschlussbericht wird noch beraten. Doch darf ich sagen, dass die Kommission die Dinge strukturell angehen wird, nicht mithilfe quantitativer Einzelindikatoren. Denn öfters verkürzen die die Komplexität der ökonomischen wie der Umwelt- und Tierschutz-Fragen und sind dann nicht wirklich hilfreich. Derartige Vereinfachungen hat die Diskussionskultur der Kommission hinter sich gelassen.

Sie wollen also alte Kampfbegriffe wie den der Massentierhaltung beerdigen?

Das könnte jedenfalls ein Weg sein. Wir wollen weg von diesem Schwarz-Weiß-Denken in falschen Gegensätzen: Bäuerlich versus industriell, global versus lokal, Extensivierung versus Intensivierung, biologisch versus chemisch. Die Dinge sind komplexer als diese Schlagworte nahelegen. Viele Menschen haben eine Vorliebe für freilaufende Hühner auf kleinbäuerlichen Höfen. Aber wenn man nach Hygiene oder Tiergesundheit oder Treibhausgasemissionen fragt, dann ist die Betriebsgröße womöglich gar nicht der entscheidende Faktor.

Okay, aber der Preis ist doch nicht verhandelbar? Lebensmittel in Deutschland sind zu billig, das merken letztlich die Landwirte.

Preise sind immer verhandelbar. Jedenfalls aber kann der durchschnittliche Anteil dessen, was wir von unserem Einkommen für Lebensmittel ausgeben, nicht weiter sinken. 1950 waren das 45 Prozent, heute sind wir bei nur noch etwa 14 Prozent. Es ist schon rein logisch ausgeschlossen, dass es immer so weitergeht. Wir werden künftig mehr ausgeben müssen. Und zwar für eine bessere Ernährung, bei der die Prozessqualitäten an Bedeutung gewinnen.

Das könnten wir als Verbraucher ja bereits jetzt. Trotzdem greifen wir zum Schnäppchen statt zum Öko-Produkt…

Ja, viele fordern Öko-Lebensmittel, zu wenige kaufen sie oder können das. Solche Widersprüche finden Sie freilich in vielen Lebensbereichen. Dass ich weiß, was ich tun sollte, bedeutet noch keineswegs, dass ich auch nach diesem Wissen handle. Ganze Industrien leben vom schlechten Ge-wissen, das dieser Abstand von Wissen und Handeln hervorrufen kann. Denken Sie nur ans Rauchen oder die Selbstoptimierungswirtschaft. Für die Kommission ist allerdings klar: Lebensmittelmarkterlöse sind eine entscheidende finanzielle Quelle, wenn es gelingen soll, die höheren Produktionskosten einer deutlich umweltverträglicheren Agrarproduktion auszugleichen. Die Landwirtschaft muss sich für den Landwirt ja lohnen.

Der Landwirt wird rufen: Ich produziere auf einem Weltmarkt. Dann wird die billigere Ware aus dem Ausland gekauft…

Die Orientierung der ganzen Landwirtschaft an der Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt ist der falsche Weg. Sie führt zu einem Unterbietungswettbewerb bei Produktionsstandards und Preisen und sie kann daher nicht das Leitbild der Agrarpolitik in Deutschland und Europa sein. Die Politik wird den Schutz der höheren Produktionsstandards gegen billigere Konkurrenz aus dem Ausland organisieren müssen. Das ist kein Aufruf zum Protektionismus: Die politische Regulierung des internationalen Handels unter ökologischen – und übrigens auch sozialen – Gesichtspunkten ist notwendig; das ist schon eine Konsequenz des Karlsruher Klimaurteils. Die Regeln des Welthandels werden sich verändern.

Die EU fördert ihre Landwirtschaft bereits jetzt jedes Jahr mit zig Milliarden Euro. Die Art der Förderung steht in der Kritik, weil sie sehr die Ökonomie, weniger die Ökologie berücksichtigt. War es ein Problem bei der Arbeit in der Kommission, dass parallel hier Eckpfeiler für die künftige Förderperiode eingeschlagen worden sind? Greenpeace hat ja deswegen in der Kommission hingeworfen.

Selbstverständlich hat die Auseinandersetzung um die nationale Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik auch bei uns eine Rolle gespielt. Aber es zeigt sich ja: Der Streit über die Agrarförderung ist derart verhakt, dass bis heute keine Einigung über die künftige Ausgestaltung auf EU-Ebene zustande gekommen ist. Unser Abschlussbericht wird vielleicht sogar früher fertig werden…

Haben Sie nicht die Sorge – wir befinden uns im Wahlkampf -, dass der Abschlussbericht als Erbe der Merkel-Ära in einer Schublade verschwindet? Die künftige Regierung wird eigene Ideen von der Landwirtschaft der Zukunft verwirklichen wollen.



Ich stelle mir Koalitionsverhandlungen im Oktober vor zwischen Parteien, denen unser Abschlussbericht womöglich ganz willkommen ist. Schließlich sortieren wir extrem kompliziertes politisches Terrain. Und vergessen Sie nicht die Breite der gesellschaftlichen Interessen, die der Mitgliederkreis der Kommission widerspiegelt. Das hat schon Gewicht! Wir suchen tragfähige Formulierungen, die auf dem Konsens aller Mitglieder basieren. Und je konkreter das gelingt, desto höher ist die politische Verbindlichkeit.

Sie scheinen durchweg positiv gestimmt zu sein, eine Stimmungslage, die man so beim Thema Landwirtschaft gar nicht mehr kennt.

Mein Eindruck ist, dass alle Teilnehmer den Willen haben, zu einem guten Ergebnis zu kommen. Aber wer könnte jetzt schon die Möglichkeit des Scheiterns ausschließen. Wirklich aus der Welt ist sie erst mit der einmütigen Verabschiedung des Abschlusspapiers, und das wird Ende Juni hoffentlich der Fall sein. Indessen, ziemlich optimistisch bin ich tatsächlich.