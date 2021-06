Das Flugzeug der Malaysia Airlines sollte 2014 von Amsterdam nach Kuala Lumpur fliegen.

Peter Dejong/AP Pool/dpa

Badhoevedorp. Am 17. Juli 2014 hebt eine Boeing in Amsterdam ab. Ziel: Kuala Lumpur, die Hauptstadt von Malaysia. Doch die Boeing mit Flugnummer MH17 wird über der Ukraine abgeschossen. Wer ist dafür verantwortlich?

Knapp sieben Jahre nach dem Abschuss einer Passagiermaschine über dem Osten der Ukraine mit fast 300 Todesopfern hat vor einem Strafgericht in den Niederlanden am Montag das Hauptverfahren begonnen.Der Prozess findet in einem besonders gesi