Die Maske fällt: Was wir Jens Spahn verzeihen müssen

Steht erneut im Kreuzfeuer der Kritik: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Sein Ministerium hat laut "Spiegel" erwogen, Schutzmasken niedriger Qualität an Obdachlose und Behinderte abzugeben.

Osnabrück. Die Empörung ist groß: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) soll vorgehabt haben, unzureichend getestete Masken an Obdachlose und Menschen mit Behinderungen abzugeben. Allein schon die Idee ist ein Skandal.

Wie sagte Jens Spahn doch so treffend: Wir werden einander viel verzeihen müssen. So wie es aussieht, hat der Gesundheitsminister und Corona-Krisenmanager da aus gutem Grund auch an sich selbst gedacht. Denn wieder einmal steht das Haus des