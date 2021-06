Der Landtag von Sachsen-Anhalt: Am 06.06.2021 wird der neue Landtag gewählt.

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Magdeburg. Wird die AfD in Sachsen-Anhalt erstmals stärkste Kraft in einem Parlament? 1,8 Millionen Wahlberechtigte in Sachsen-Anhalt haben es noch bis 18.00 Uhr in der Hand.

1,8 Millionen Sachsen-Anhalter sollen heute über die Regierung der kommenden fünf Jahre entscheiden. Die Abstimmung gilt als letzter Stimmungstest vor der Bundestagswahl am 26. September - und birgt politische Sprengkraft: Zwar kann Ministe