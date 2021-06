Proteste in Minneapolis nach Tod von Afroamerikaner

Wütende Menschen, brennende Mülltonnen: Erneut ist in Minneapolis eine Polizeiaktion tödlich eskaliert - hier war vor einem Jahr der Afroamerikaner George Floyd bei einem Einsatz ums Leben gekommen.

Christian Monterrosa/FR171731 AP/dpa

Minneapolis. Erneut ist in Minneapolis ein Schwarzer von Polizeikugeln getötet worden. Die Beamten wollten den Mann wegen eines ausstehenden Haftbefehls festnehmen - angeblich widersetzte er sich mit Waffengewalt.

In der US-Stadt Minneapolis ist es nach dem Tod eines Afroamerikaners durch die Polizei erneut zu Protesten gekommen. Am Freitagabend (Ortszeit) versammelten sich Menschen zu der Mahnwache für den Mann, der am Donnerstag bei einer Festnahme