Einige Länder halten in Impfzentren an Priorisierung fest

Einige Bundesländer halten in ihren Impfzentren am Vorrang für Risikogruppen fest.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. In der neuen Woche fällt die amtlich festgelegte Reihenfolge für Corona-Impfungen in Deutschland weg. In ganz Deutschland? Nein - nicht alle Bundesländer geben die Termine komplett und überall frei.

Trotz der generellen Öffnung der Corona-Impfungen für alle an diesem Montag halten einige Bundesländer in ihren Impfzentren am Vorrang für Risikogruppen fest. In Schleswig-Holstein, Hamburg und Bayern soll die Priorisierung dort vorerst bes