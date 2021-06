WHO: Deutschland muss Impfdosenspenden vorziehen

Lieferung des Covax-Impfstoffs: Länder wie Jemen sind auf Spenden aus reichen Ländern dringend angewiesen.

Wail Shaif/dpa

Genève. In vielen armen Ländern ist noch nicht mal das Gesundheitspersonal gegen Corona geimpft, während reiche Länder schon gesunde junge Menschen impfen. Die WHO appelliert auch an Deutschland.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) appelliert an Deutschland und andere Länder, die versprochene Spende von Corona-Impfdosen für arme Länder vorzuziehen. Die Bundesregierung hat die Abgabe von 30 Millionen Dosen bis Ende des Jahres in Au