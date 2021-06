Die Eltern von Roman Protassewitsch vermuten, dass ihr Sohn im Gefängnis misshandelt und zu Aussagen gezwungen wird.

-/Telegram/Social Media/dpa

Minsk. Vorwürfe gegen Mitstreiter und Lob für Lukaschenko: Das belarussische Staatsfernsehen hat ein Interview mit Roman Protassewitsch ausgestrahlt. Dem Regierungskritiker zittert dabei die Stimme.

In Belarus hat das Staatsfernsehen erstmals ein langes Interview mit dem inhaftierten Regierungskritiker Roman Protassewitsch gezeigt. Der 26 Jahre alte Blogger gab in dem am Donnerstagabend ausgestrahlten Gespräch mit dem Sender ONT zu, Pr