Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, spricht neben Cornelia Lüddemann, Spitzenkandidatin der Grünen in Sachsen-Anhalt, auf der Abschlussveranstaltung der Grünen im Rahmen der Landtagswahl 2021.

Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa

Magdeburg. Auf den letzten Metern setzen fast alle Parteien noch mal auf Unterstützung aus Berlin. Es wird spannend, auf letzte Umfragen können sich die Parteien nicht verlassen.

Kann die CDU ihre Spitzenposition behaupten oder wird die AfD im Magdeburger Landtag erstmals stärkste Kraft in einem Parlament? Am letzten Wahlkampf-Wochenende wollen die Parteien in Sachsen-Anhalt letzte Wähler mobilisieren. CDU und AfD b