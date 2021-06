Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will seine gemeinsamen militärischen Operationen mit Mali nach dem jüngsten Putsch zeitweise aussetzen.

Frankreich will seine gemeinsamen militärischen Operationen mit Mali nach dem jüngsten Putsch in dem Krisenstaat zeitweise aussetzen. Man warte auf Garantien für den politischen Übergang, hieß es in einem Schreiben des französischen Verteid