"Es gibt manche bei uns, die kriegen Pickel, wenn sie meinen Namen hören." Marco Wanderwitz (CDU) ist Ostbeauftragter der Bundesregierung und spricht auch unangenehme Wahrheiten aus.

Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Berlin. Der Ostbeauftragte Marco Wanderwitz hat manche seiner Landsleute vor den Kopf gestoßen. Er sieht darin offenbar seine Aufgabe. Über einen Politiker, der nicht um jeden Preis gefallen will.

Der Mann hat auf alle Fälle Nerven. Mitten in der Zitterpartie um die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt bricht Marco Wanderwitz eine Debatte vom Zaun, die es in sich hat. Nüchtern konstatiert der CDU-Mann, dass Menschen im Osten eine stä