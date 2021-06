US-Präsident Biden plant Mitte Juni eine Auslandsreise nach Europa; dort wird er bei mehreren Gipfeln auch Merkel und Macron treffen.

Evan Vucci/AP/dpa

Washington. Betretene Mienen in Washington, verärgerte Politiker in Berlin und Paris. Jetzt versucht die US-Regierung, in der Abhöraffäre die Wogen zu glätten. Und Kopenhagen hofft auf Nachsicht.

Nach den jüngsten Berichten über eine dänische Beteiligung beim Abhören europäischer Spitzenpolitiker durch den US-Geheimdienst NSA bemüht sich die US-Regierung um Beschwichtigung.Seit den Vorfällen in der Vergangenheit hätten die USA viel