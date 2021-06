Russischer Oppositioneller Piwowarow muss in U-Haft

Andrej Piwowarow drohen bis zu sechs Jahre Haft.

Hannah Wagner/dpa

Krasnodar. In Russland muss der prominente kremlkritische Politiker Andrej Piwowarow in Untersuchungshaft - wegen der Beteiligung an einer Organisation, die er zuvor bereits selbst aufgelöst hatte. Ihm drohen viele Jahre Gefängnis.

Wenige Tage nach seiner Festnahme an Bord eines Flugzeugs hat ein russisches Gericht zwei Monate Untersuchungshaft für den Oppositionspolitiker Andrej Piwowarow angeordnet.Das Gericht in der südrussischen Stadt Krasnodar erklärte am Mittwoc