Standbild aus einem Video: Schwarzer Rauch steigt von dem iranischen Marine-Unterstützungsschiff Kharg im Golf von Oman auf.

Uncredited/ASRIRAN.COM via AP/dpa

Teheran. Eines der größten Kriegsschiffe der iranischen Marine gerät im Persischen Golf in Brand. Alle Löschversuche schlagen fehl, das Schiff sinkt. Noch ist nicht klar wie es dazu kommen konnte.

Ein Schiff der iranischen Marine ist nach einem Brand an Bord im Golf von Oman gesunken. Das Feuer sei am Dienstag in "einem der Systeme" des Schiffs "Charg" ausgebrochen, teilte das Militär am Mittwoch mit. Gesunken sei das Schiff schließl