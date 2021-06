US-Präsident Joe Biden (l) an der Seite von Marcia Fudge, Ministerin für Wohnungsbau und Stadtentwicklung in Oklahoma. Auf den Tag genau 100 Jahre nach einem Massaker an Schwarzen in der Stadt Tulsa hat Biden die Amerikaner zur Auseinandersetzung mit dem Rassismus in der Geschichte ihres Landes aufgerufen.

Evan Vucci/AP/dpa

Tulsa. Als erster US-Präsident erinnert Joe Biden in Tulsa an das rassistische Massaker an Schwarzen in der Stadt vor 100 Jahren. Er warnt auch vor der Bedrohung von rechts für die amerikanische Demokratie.

US-Präsident Joe Biden hat die Amerikaner 100 Jahre nach einem Massaker an Schwarzen in der Stadt Tulsa zur Auseinandersetzung mit dem Rassismus in der Geschichte ihres Landes aufgerufen. „Das ist es, was große Nationen tun. Sie arbeiten ih