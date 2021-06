Blick auf eine Sitzung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen (UN) 2019. Nach mehr als einem Jahr größtenteils virtueller Treffen stellt der Rat weitgehend wieder auf Sitzungen mit persönlicher Präsenz um.

Ralf Hirschberger/dpa

New York. Wegen der sich verbessernden Corona-Lage in New York will der UN-Sicherheitsrat Sitzungen wieder persönlich abhalten. Ausgenommen sind hochrangige Treffen, zu denen Teilnehmer aus aller Welt anreisen.

Nach mehr als einem Jahr von größtenteils virtuellen Treffen wegen der Covid-19-Pandemie stellt der UN-Sicherheitsrat künftig wieder weitgehend auf Sitzungen mit persönlicher Präsenz um. „Hoffentlich wird uns nichts von unseren Plänen abhal