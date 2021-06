Andrej Piwowarow bei einer Oppositions-Kundgebung im Sommer 2020.

Alexander Zemlianichenko/AP/dpa

Moskau. Erst vor wenigen Tagen war die kremlkritische Organisation „Offenes Russland“ faktisch verboten worden. Deren Leiter gab auf. Nun wurde er aus einem Flugzeug geholt und festgenommen.

Der prominente russische Oppositionspolitiker Andrej Piwowarow ist laut eigener Aussage bei der Ausreise nach Polen an Bord eines Flugzeugs festgenommen worden.Polizisten hätten die bereits rollende Maschine am Montagabend in St. Petersburg