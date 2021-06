Eine Ampulle mit dem Impfstoff des Corona-Impfstoffes des chinesischen Pharmaunternehmens Sinovac Biotech.

Genf. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat dem Impfstoff der Firma Sinovac einen Notfallzulassung erteilt – und damit dem zweiten Präparat aus China.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat einem zweiten chinesischen Corona-Impfstoff eine Notfallzulassung erteilt. Es handelt sich um das Präparat der Firma Sinovac. Die WHO bescheinigte dem Impfstoff mit der Zulassung am Dienstag, dass h