Hoch statt sehr hoch: Laut Gesundheitsminister Jens Spahn wird die Corona-Gefahrenlage herabgestuft.

Berlin. Die sinkenden Infektionszahlen wirken sich auf die Bewertung der Coronalage aus. Wie der Gesundheitsminister mitteilte, wird die Gefahrenlage von "sehr hoch" auf "hoch" heruntergestuft.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat Deutschland in seiner Corona-Risikobewertung herabgestuft. Das gaben Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und RKI-Chef Lothar Wieler am Dienstag in Berlin bekannt. "Lage deutlich besser"Die Gefa