Zur Landtagswahl am 6. Juni 2021 rechnet Sachsen-Anhalt mit einem Zuwachs der Briefwahl-Stimmen.

Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Halle (Saale). Nicht nur Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, geben ihre Stimme vorzugsweise per Brief ab - ganz im Gegenteil. In Sachsen-Anhalt könnte der Anteil an Briefwahl-Stimmen erneut zulegen.

Die Briefwahl zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt bekommt durch die Corona-Pandemie einen deutlichen Schub. Bereits zwei Wochen vor der Wahl, die am 6. Juni ist, gaben die Gemeinden Sachsen-Anhalts rund 255.000 Briefwahlunterlagen an Wahlber