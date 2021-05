Hans-Georg Maaßen will im Herbst für die CDU in den Bundestag gewählt werden.

imago images/ari

Berlin. Der neue Chef der inoffiziellen Vereinigung in der CDU steht der AfD nahe. Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen, prominentes Mitglied der Werteunion, zeigt sich "besorgt".

Der CDU-Bundestagskandidat und frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen lässt seine Mitgliedschaft in der rechtskonservativen Werteunion ruhen. Maaßen reagierte damit am Montag auf den Führungswechsel in dem Verein, an dessen Spitze