Menschen kommen zusammen: Schweden ging mit freizügigeren Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie vor.

dpa/Maxim Thore

Stockholm . In Deutschland sinkt die Inzidenz, in Schweden liegt sie bei 143. Der Sonderweg der Skandinavier wurde heftig kritisiert. Ist er wirklich ein Spiel mit dem Feuer? Das sagt Schwedens Chefepidemiologe dazu.

Die Sonne scheint auf Stockholm. 17 Grad. Sommer im Anmarsch. In der Aarstabucht auf Södermalm glitzert der Wasserspiegel verträumt vor sich hin. Noch ist es zu kalt zum Baden. Aber auf der Wiese am Wasser drängen sich Menschen. Dicht an di