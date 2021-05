Jens Spahn lächelt dreiste Betrügereien in Testzentren weg

Jens Spahn reagierte bei "Anne Will" gelassen auf die Betrügereien in Testzentren.

imago images/Jürgen Heinrich

Berlin . Nach der Aufdeckung des Betrugs in Corona-Testzentren hat sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der Talkshow "Anne Will" der Kritik gestellt.

In den Teststellen für Corona-Schnelltests soll es zu massenweisen Betrug gekommen sein, Das haben Recherchen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" ergeben. Lesen Sie auch:So funktioniert der dreiste Betrug mit den Corona-Testzentren