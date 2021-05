Netanjahus Gegner in Israel wollen neue Regierung bilden

Naftali Bennett, Chef der ultrarechten Jamina-Partei, will nicht länger mit Netanjahu zusammenarbeiten.

Abir Sultan/epa/dpa

Tel Aviv. Vier Mal mussten Israelis in den vergangenen zwei Jahren an die Wahlurne. Immer wieder ergaben die Abstimmungen ein Patt. Nun wollen Netanjahus Gegner eine Koalition bilden - diese ist allerdings denkbar wacklig.

In Israel zeichnet sich eine Koalition zur Ablösung des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu ab.Der Vorsitzende der ultrarechten Jamina-Partei, Naftali Bennett, sagte am Sonntag in Jerusalem, er werde alles unternehmen