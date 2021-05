Ausbildungslücke in der Altenpflege

Eine Pflegeschülerin übt das Anlegen eines Thrombose-Verbandes.

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Wer pflegt die wachsende Zahl der Älteren, die Pflege brauchen? Die Regierung will die Zahl der Azubis deutlich steigern. Doch ob sie ihr Ziel erreicht, ist völlig offen.

Wer in Deutschland eine Ausbildung in der Altenpflege anstrebt, hat die Wahl zwischen tausenden Heimen und Diensten - doch viele Einrichtungen bilden trotz Personalnot nicht aus. So beschäftigten nach den jüngsten Zahlen 9614 Pflegeheime un