Protestnacht in Kolumbien: Zahl der Toten steigt

Ein Protestler wirft in einem Außenbezirk von Bogotá einen Farbbeutel auf ein Polizeifahrzeug.

Ivan Valencia/AP/dpa

Cali. Die bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften in Cali und anderen kolumbianischen Städten dauern an. Erneut gibt es Tote.

Die Zahl der Toten in Cali ist nach einer weiteren von Gewalt überschatteten Protestnacht in Kolumbien auf mindestens sechs gestiegen. Dies berichtete die kolumbianische Zeitung „El Tiempo“ am Samstag. „RCN Radio“ berichtete von mindestens