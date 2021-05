Nach Corona alles gut? Nein! Es braucht Aufarbeitung!

Dank Impfung braucht es möglicherweise bald nicht einmal mehr überall Masken. Die Nachwirkungen der Pandemie werden jedoch bleiben.

Osnabrück. Die Inzidenzen sinken, die Zahl der Impfungen steigt. Für viele steht der Sommerurlaub vor der Tür. Also alles wieder gut? Mitnichten.

Zwar wäre es vermessen, die Pandemie mit einem Krieg gleichzusetzen. Aber es handelt sich immerhin um den größten Ausnahmezustand der deutschen Gesellschaft seit dem Zweiten Weltkrieg. Wie also geht es weiter? Was bleibt?Nach dem Zweiten We