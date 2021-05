Dieses Videostandbild zeigt die Black-Lives-Matter-Aktivistin Sasha Johnson.

Sasha Johnson/PA Wire/dpa

London. Ihr Zustand ist kritisch: Black-Lives-Matter-Aktivistin Sasha Johnson liegt mit einer schweren Kopfverletzung im Krankenhaus. Jetzt wurde Anklage gegen einen Verdächtigen erhoben.

Nach Schüssen auf eine Aktivistin der Black-Lives-Matter-Bewegung in London ist ein 18-Jähriger wegen Mordverschwörung angeklagt worden. Der Mann soll Sasha Johnson bei einem Überfall auf eine Party in London in den Kopf geschossen haben. V