Putschistenführer in Mali übernimmt Präsidentenamt

Unterstützung für Assimi Goïta.

Nicolas Remene/Le Pictorium Agency via ZUMA/dpa

Bamako. Er war der ehemalige Anführer eines Militärputsches im August 2020. Jetzt wurde Assimi Goïta zum Präsidenten in Mali ausgerufen.

In Mali hat sich Putschistenführer Assimi Goïta zum neuen Übergangspräsidenten ausrufen lassen. Das Verfassungsgericht des westafrikanischen Krisenstaats übertrug dem Oberst am Freitagabend (Ortszeit) in der Hauptstadt Bamako die Amtsgeschä