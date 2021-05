Neue Regeln gegen Verpackungsmüll: Was sich für Verbraucher ändert

Beim Thema Pfandflaschen wird es in Zukunft weniger Ausnahmen geben.

imago images/Petra Schneider

Berlin. Der Bundesrat hat am Freitag eine Gesetzesnovelle gebilligt, die in Deutschland für weniger Plastikmüll und mehr Recycling sorgen soll. Was heißt das für die Verbraucher?

Mit der Novelle des Verpackungsgesetzes werden zwei EU-Richtlinien in deutsches Recht umgesetzt. Ziel des neuen Gesetzes ist es, die Getrenntsammlung bestimmter Verpackungsabfälle zu erweitern, um das Recycling zu verbessern und das so gena