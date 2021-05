Alexander Lukaschenko (l), Präsident von Belarus, begrüßt den russischen Präsidenten Wladimir Putin während eines Treffens im November 2017.

-/Pool EPA/AP/dpa

Sotschi. Im Konflikt um die erzwungene Landung eines Passagierflugzeugs in Belarus hat die EU Sanktionen verhängt. Belarus ist nun noch mehr auf die Hilfe Moskaus angewiesen.

Unter dem Druck der EU-Sanktionen und der wachsenden Konfrontation mit dem Westen reist der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko zu einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin. In Sotschi am Schwarzen Meer solle es um Fragen der we