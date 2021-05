Runder Tisch zu Gewalt an Frauen will Austausch fortsetzen

Christine Lambrecht (SPD), Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz.

Michael Kappeler/dpa

Berlin. Für Frauen soll bei häuslicher Gewalt der Zugang zu Schutz und Beratung bundesweit sichergestellt werden. Das Gremiums „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ strebt eine bessere Verzahnung der Maßnahmen an.

Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen wollen den Austausch am Runden Tisch zur Gewalt gegen Frauen auch in der kommenden Legislaturperiode fortsetzen. Darauf verständigten sich die Mitglieder des Gremiums „Gemeinsam gegen Gewalt an Fraue