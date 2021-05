Bei der Vorstellung des Digitalen Impfpasses in der Metropolishalle in Babelsberg.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild-Pool/dpa

Potsdam. Wie könnte ein Impfnachweis einfach und fälschungssicher aussehen? In Potsdam startet nun ein Testlauf für den „CovPass“.

Für den geplanten digitalen Corona-Impfnachweis ist am Donnerstag in Potsdam ein bundesweiter Testlauf gestartet worden. In den kommenden Tagen werde der „kontrollierte Feldtest“ auf Impfzentren in weiteren Bundesländern sowie Arztpraxen er