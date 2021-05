Krebsforscher: So könnte man Tausende von Toten verhindern

Ein Mann raucht mit einem elektronischen Tabakerhitzer. Um den Tabakkonsum einzudämmen, fordern Krebsforscher und Gesundheitsorganisationen eine regelmäßige Anhebung der Tabaksteuer.

Sebastian Kahnert/dpa

Osnabrück. Wie macht man Deutschland "tabakfrei"? Wie verhindert man zehntausendfachen Tod durch Tabakkonsum? Krebsforscher und andere Gesundheitsexperten plädieren in einem Strategiepapier für stark steigende Steuern.

Alle vier Minuten ein Todesfall: In Deutschland sterben jedes Jahr 127.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums, so die Deutsche Krebshilfe. „Damit muss endlich Schluss sein“, fordert der Vorstandsvorsitzende Gerd Nettekoven. Zusammen mi