Impfungen für Kinder und Jugendliche: Was dafür spricht – und was dagegen

Werden Kinder und Jugendliche nach den Sommerferien mit Impfpass in die Schule gehen dürfen?

via www.imago-images.de/Political-Moments

Berlin. Sollen Kinder und Jugendliche in Deutschland bald geimpft werden? Was spricht dagegen und was planen die Länder? Ein Überblick.

Vor dem Impfgipfel von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten an diesem Donnerstag gibt es weiter Diskussionen über Corona-Impfungen von Kindern und Jugendlichen. Während sich andeutet, dass die Ständige Impfkommission (S