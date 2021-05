Impfungen für Kinder und Jugendliche: Was dafür spricht – und was dagegen

Werden Kinder und Jugendliche nach den Sommerferien mit Impfpass in die Schule gehen dürfen?

via www.imago-images.de/Political-Moments

Berlin. Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren sollen in Deutschland bald geimpft werden. Was spricht dagegen und was planen die Länder? Ein Überblick.

Während sich andeutet, dass die Ständige Impfkommission (Stiko) keine allgemeine Impf-Empfehlung für alle Kinder abgeben könnte, möchte die Regierung Schülern trotzdem ein schnelles Impfangebot machen. Das beschloss der ImpfgipfelBeim