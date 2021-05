Verbrannte Starkstromkabel in der Nähe der Tesla-Baustelle.

Jörg Carstensen/dpa

Grünheide (Mark). Stromkabel brennen in der Nacht zu Mittwoch in einem Waldstück in der Nähe des künftigen Tesla-Werks. Die Polizei untersucht den Brandort. Im Internet taucht ein Bekennerschreiben auf.

