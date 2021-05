Protestdemo gegen das Corona-bedingte Prostitutionsverbot

Max Kovalenko / Imago images

Berlin. Trotz Inzidenzen unter 50 ist ein bundesweites Ende des Prostitutionsverbotes nicht Sicht. Sexarbeiterinnen fordern: Macht die Bordelle wieder auf! Berlin prescht zaghaft vor. Auch in Niedersachsen könnte sich etwas tun.

Was erlaubt ist, und was nicht:Im letzten Sommer war in den meisten Bundesländern Prostitution unter strengen Auflagen wieder zugelassen. Dann kam die dritte Corona-Welle, und seit dem 2. November gilt ein bundesweites Puff-Verbot. Auc