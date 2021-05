Präsidentenwahl in Syrien: Assad vor vierter Amtszeit

Syriens Präsident Baschar al-Assad und seine Frau Asma geben ihre Stimmen ab.

Hassan Ammar/AP/dpa

Damaskus. Syriens Staatschef Assad herrscht seit mehr als zwei Jahrzehnten. Die Wahl dient seinem Machterhalt. Die Opposition spricht von einer „Farce“. Das Staatsfernsehen zeigt großes Gedränge vor Wahllokalen.

Mit seinem erwarteten Sieg bei der Präsidentenwahl in Syrien steuert Machthaber Baschar al-Assad auf eine vierte Amtszeit zu.Die Wähler in dem Bürgerkriegsland waren am Mittwoch aufgerufen, über den Staatschef abzustimmen. Gerechnet wird mi