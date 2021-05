Vorwürfe gegen Russland nach Zwangslandung in Belarus

Alexander Lukaschenko (l) und Wladimir Putin treffen sich am Freitag in Sotschi am Schwarzen Meer.

-/Pool EPA/AP/dpa

Minsk. Die Empörung auch in Deutschland über die erzwungene Landung eines Passagierflugzeugs in Belarus reißt nicht ab. Viele sehen hinter dem schweren Eingriff in den Luftverkehr die Hand Moskaus.

Im Fall der Zwangslandung der Ryanair-Passagiermaschine in Belarus hält Norbert Röttgen, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, eine Beteiligung Russlands nicht für ausgeschlossen.„Es ist mindestens davon auszugehen, d